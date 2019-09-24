https://news.day.az/society/1159301.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
24 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
24 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Индийские предприниматели изучают возможности инвестировать в Азербайджан; Правительство рассматривает сотрудничество с BP в сфере альтернативной энергетики; Производство автомобилей выросло в 4,8 раза; Страна Огней в Топ-5 National Geographic Traveler Awards и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре