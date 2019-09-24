24 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Индийские предприниматели изучают возможности инвестировать в Азербайджан; Правительство рассматривает сотрудничество с BP в сфере альтернативной энергетики; Производство автомобилей выросло в 4,8 раза; Страна Огней в Топ-5 National Geographic Traveler Awards и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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