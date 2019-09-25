https://news.day.az/society/1159507.html Тяжелое ДТП на проспекте Бабека, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП на проспекте Бабека, есть пострадавший - ФОТО
В Низаминском районе Баку зафиксировано тяжелое ДТП с участием легкового автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Бабека.
Автомобиль "ВАЗ-2106" на высокой скорости проехал на красный свет и врезался в автомобиль "NİVA", управляемый Сафаром Мехтиевым.
В результате удара "ВАЗ" пришел полностью в непригодное состояние. Также у машины прорвало бензобак. Возгорания, к счастью, не случилось. Пострадал один человек.
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