В Низаминском районе Баку зафиксировано тяжелое ДТП с участием легкового автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Бабека.

Автомобиль "ВАЗ-2106" на высокой скорости проехал на красный свет и врезался в автомобиль "NİVA", управляемый Сафаром Мехтиевым.

В результате удара "ВАЗ" пришел полностью в непригодное состояние. Также у машины прорвало бензобак. Возгорания, к счастью, не случилось. Пострадал один человек.

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