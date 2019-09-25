https://news.day.az/society/1159508.html В Баку сотрудник автомойки угнал Prado и убил человека - ФОТО
В Баку сотрудник автомойки угнал Prado и убил человека - ФОТО
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Дадаша Буниятзаде в жилом массиве Ени Ясамал Ясамальского района столицы.
Работник автомойки Юсиф (фамилия пока не уточнена) незаконно сел за руль привезенного для мойки автомобиля "Toyota Prado" и решил прокатиться по городу.
Проехав некоторый промежуток, он потерял управление и машина врезалась в стоявший напротив ремонтного цеха автомобиль марки "Opel". В результате инцидента водитель ремонтируемого "Opel" Салех Агаев погиб под колесами своей машины.
По факту проводится расследование.
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