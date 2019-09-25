В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Дадаша Буниятзаде в жилом массиве Ени Ясамал Ясамальского района столицы.

Работник автомойки Юсиф (фамилия пока не уточнена) незаконно сел за руль привезенного для мойки автомобиля "Toyota Prado" и решил прокатиться по городу.

Проехав некоторый промежуток, он потерял управление и машина врезалась в стоявший напротив ремонтного цеха автомобиль марки "Opel". В результате инцидента водитель ремонтируемого "Opel" Салех Агаев погиб под колесами своей машины.

По факту проводится расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!