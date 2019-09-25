Новый орфографический словарь азербайджанского языка к концу следующей недели будет готов к печати.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал эксклюзивно Trend директор Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Мохсун Нагысойлу.

По его словам, в новое издание орфографического словаря включено дополнительно около 4 тысяч слов. "К примеру, это такие слова, как "мультикультурализм", "толерантность", "глобализация", "блогер" "скаут", - отметил директор института.

Нагысойлу добавил, что после 2013 года, когда вышло в свет предыдущее издание орфографического словаря, Институт языкознания издал три словаря. В новый словарь будет включено более 2500 слов из словаря "Новые слова и новые значения", двухтомника "Новые термины".

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