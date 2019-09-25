Камеры на одной из улиц Баку зафиксировали страшное ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, на кадрах видно, что пожилой мужчина, перебегая дорогу в неположенном месте, споткнулся и попал под колеса автомобиля "Mercedes". Тело мужчины пронесло несколько метров под колесами, и он скончался на месте.

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