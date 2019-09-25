Студентка из Нигерии выучила азербайджанский язык за 5 дней - ВИДЕО
Выступление студентки из Нигерии Сомточукву Чидинма, выступившей на азербайджанском языке в День знаний в Бакинской высшей школе нефти, привлекло внимание пользователей соцсетей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Чидинма поприветствовала присутствующих и рассказала им о том, как рада тому, что приехала получать образование в Азербайджане.
"Azərbaycanda olmağıma fəxr edirəm. Bakını çox sevdim. Hər şeyə görə çox sağ olun", - сказала на азербайджанском языке студентка, выучившая язык за 5 дней благодаря помощи сотрудников БВШН.
Отметим, что Чидинма и еще 6 нигерийских студентов будут учиться в Бакинской высшей школе нефти с 2019 по 2023 годы в рамках проекта по наращиванию потенциала нигерийской нефтегазовой промышленности, реализуемого Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР). Студенты получат 4 года теоретических и практических знаний в области нефтегазовой инженерии, а также диплом БВШН.
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