Выступление студентки из Нигерии Сомточукву Чидинма, выступившей на азербайджанском языке в День знаний в Бакинской высшей школе нефти, привлекло внимание пользователей соцсетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Чидинма поприветствовала присутствующих и рассказала им о том, как рада тому, что приехала получать образование в Азербайджане.

"Azərbaycanda olmağıma fəxr edirəm. Bakını çox sevdim. Hər şeyə görə çox sağ olun", - сказала на азербайджанском языке студентка, выучившая язык за 5 дней благодаря помощи сотрудников БВШН.

Отметим, что Чидинма и еще 6 нигерийских студентов будут учиться в Бакинской высшей школе нефти с 2019 по 2023 годы в рамках проекта по наращиванию потенциала нигерийской нефтегазовой промышленности, реализуемого Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР). Студенты получат 4 года теоретических и практических знаний в области нефтегазовой инженерии, а также диплом БВШН.

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