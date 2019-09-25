https://news.day.az/society/1159659.html Азербайджанские спецназовцы на учениях «Кавказский Орел - 2019» - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские спецназовцы на учениях «Кавказский Орел - 2019» - ФОТО - ВИДЕО
В рамках учений "Кавказский Орел - 2019", которые проходят в Баку в соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, силы специального назначения выполнили специальные огневые упражнения из автоматов, пистолетов, снайперских винтовок, а также гранатомётов одноразового применения. Об сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
В ходе стрельб, проводимых в составе смешанных огневых групп, спецназовцы, продемонстрировав высокий профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.
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