В рамках учений "Кавказский Орел - 2019", которые проходят в Баку в соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, силы специального назначения выполнили специальные огневые упражнения из автоматов, пистолетов, снайперских винтовок, а также гранатомётов одноразового применения. Об сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

В ходе стрельб, проводимых в составе смешанных огневых групп, спецназовцы, продемонстрировав высокий профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.

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