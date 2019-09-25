В азербайджанском Гедабеке произошел невиданный до сих пор случай.

Местный фермер благодаря своим знаниям и большому труду смог вырастить урожай самого большого картофеля.

Как передает Day.Az, кадры распространились в Facebook и вызвали восторг среди пользователей.

"Мы сумели вырастить картофель невиданных размеров. Это результат практикуемых в стране научных знаний, а также нашего большого опыта. Лучшие сорта в мире собраны на этой ферме. Один из этих картофелей высит 1,3 кг, а другой - 1,4. Моя цель - достичь, как минимум, полутора килограммов. Почва здесь настолько богатая, что мы 15 лет не использовали здесь никаких удобрений. Химикатов нет! Представьте, какого размера картофель будет в следующем году с удобренной почвой!", - сказал фермер.

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