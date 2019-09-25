Азербайджанцы гордятся своими историческими памятниками, а также богатой литературой, искусством и музыкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету AzerNews, на художественное восприятие и креативность азербайджанского народа в значительной степени повлияли чарующая природа, благоприятный климат и природные богатства региона.

Каждый вид искусства в Азербайджане прошел долгий и сложный период развития, благодаря ее долгой и насыщенной истории. Древние азербайджанские народные искусства гончарного дела, ковроткачества и шелкоткачества, а также металлургия, кузнечное ремесло и валяние широко распространены в древнем городе Нахчыван.

В частности, валяние занимает особое место в древней культуре и истории.

Валяние было традиционно развитым искусством в деревнях Шахбуз и Ширур.

Войлок, который способен сохранять холод летом и защищать от холода зимой, широко использовался для покрытия крыш, стен хижин и лачуг, полов, для декорации домов, для изготовления плащей, шляп, ботинок, носков, сутан, покрывал для лошадей и т.д.

Необходимо также отметить роль домашнего скота в формировании искусства валяния.

Исследования показали, что с древних времен люди в холодную погоду согревались шерстью и кожей.

С течением времени шерсть прилипала друг к другу, что научило людей создавать "кече", маленький национальный ковер.

Валяние стало частью кустарного мастерства и более развито в горных и предгорных районах.

В определенный исторический период времени этот материал использовался для покрытия древних хижин.

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