С начала пляжного сезона на территории пляжа в Бузовна совместно с Общественным объединением IDEA, ПЕА, Коллегией адвокатов и многими другими организациями неоднократно проводились акции по очистке.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в сравнении с прошлыми годами к этим акциям примкнуло больше организаций и волонтеров: "Одна и та же территория очищалась в мае, августе, сентябре, но каждый раз на ней все равно скапливался мусор. До тех пор, пока не изменится отношение к природе, включая места отдыха, мы будем видеть неприглядную картину и мусор. Об этом неоднократно говорится, пишется, проводится пропаганда, в качестве примера проводятся акции, но все равно загрязнение мусором окружающей среды - территорий, моря и лесов продолжается.

Пресс-секретарь министерства отметила, что каждый несет ответственность за охрану природы от загрязнения: "Не надо думать, что это работа или обязанность одной только структуры, всем необходимо сознавать серьезность вопроса и показывать пример".

Ибрагимова подчеркнула, что в управлении отходами проявляют халатность и местные муниципалитеты и представительства исполнительной власти.

"Очень важно, чтобы они уделяли внимание этому вопросу. Тогда результат будет достигнут быстрее, и мы сообща добьемся того, что будем жить в чистой окружающей среде, которая больше не будет нуждаться в акциях уборки мусора".

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