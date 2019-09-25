В социальных сетях распространяется ложная, не соответствующая реальности информация о якобы выдаче сертификатов Агентством пищевой безопасности (АПБ) предприятиям, продающим мертвечину.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на АПБ, такая ложная, не отражающая действительность информация клеветнического характера, вводящая в заблуждение людей, носит цель очернить широкомасштабные работы, проделанные совместно с правоохранительными органами и другими соответствующими госструктурами за последние годы, достигнутые результаты в направлении обеспечения пищевой безопасности, передает Day.Az.

Отметим, что с начала деятельности АПБ процедура сертификации пищевых продуктов заменена на регистрацию субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в этой сфере. Это в очередной раз доказывает, что информация о выдаче сертификата Агентством каким-либо продуктам, перерабатываемым на предприятиях по забою скота и общественного питания, является абсурдной и не имеет оснований.

Как известно, с первого июля 2018 года АПБ осуществляет регистрацию субъектов предпринимательства, действующих в этой сфере, на соответствие нормам пищевой безопасности, им выдаются выписки из реестра. В то же время, определяются уровни риска, согласно профилю деятельности этих субъектов предпринимательства, и в связи с этим проводятся периодические контрольные меры. При обнаружении нарушений на этих предприятиях во время контрольных проверок предпринимаются соответствующие законодательству меры. То есть, регистрация пищевой безопасности какого-либо предприятия не является гарантией того, что он не нарушит законодательство в будущем и именно поэтому в этих субъектах предпринимательства и осуществляются контрольные проверочные меры.

Отметим, что с того дня как Агентство начало деятельность, оно осуществляет регулярные контрольные меры, рейды, проверки в направлении пресечения незаконного забоя скота и выведения из оборота мяса неизвестного происхождения. Ведется решительная борьба с такими проявлениями, которая и впредь будет продолжена. Достаточно подчеркнуть, что только за январь-сентябрь 2019 года в рамках контрольных мер сотрудников АПБ выведено из оборота и уничтожено 90 тонн 294 тысячи 649 килограмм мяса и мясной продукции, представляющей угрозы для здоровья человека.

В частности, необходимо отметить, что установление и задержание Алыбея Рзаханова, известного по прозвищу "Лещ Тофиг", и его преступной группировки стало возможным благодаря совместной деятельности Агентства и правоохранительных органов.

Агентство повторно заявляет, что распространение такой заказной информации клеветнического характера, не основанной на официальной позиции и фактах, о деятельности государственного органа, преследует цель очернить проведенные основательные работы, посеять тревогу, а также заблуждение среди людей, и категорически недопустимо.

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