В Азербайджане завершился прием документов учителей общеобразовательных и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения по приему на работу в государственных учреждениях профессионального образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие кандидаты будут приглашены на собеседование до 25 сентября.

Собеседования пройдут с 26 по 30 сентября.

Итоговые результаты будут обнародованы первого октября.

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