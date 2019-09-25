https://news.day.az/society/1159840.html К сведению желающих работать в учреждениях профобразвания
К сведению желающих работать в учреждениях профобразвания
В Азербайджане завершился прием документов учителей общеобразовательных и специальных дисциплин, мастеров производственного обучения по приему на работу в государственных учреждениях профессионального образования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие кандидаты будут приглашены на собеседование до 25 сентября.
Собеседования пройдут с 26 по 30 сентября.
Итоговые результаты будут обнародованы первого октября.
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