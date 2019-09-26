В Баку ремонтируют эти дороги
На улице Гюльбалы Алиева в Сабаильском районе Баку проводятся работы по реконструкции и обновлению дорожной инфраструктуры. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Улица протяженностью 8,6 километра является одной из главных улиц, которой пользуется население столицы, проживающее на этой территории.
Улица давно не ремонтировалась, и ее дорожное покрытие и другая инфраструктура находились в непригодном состоянии.
В рамках проводимых работ уже построены пешеходные тротуары протяженностью 1,8 километра, создана новая система освещения.
На последней стадии проекта будут установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и пешеходная "зебра".
Для своевременного завершения работ на территорию привлечено необходимое количество живой силы и техники.
До этого ремонтные работы были проведены на улице Эльчина Азизова на "20-м участке" в Сабаильском районе, которая также относится к одной из наиболее часто используемых населением дорог. Протяженность данной дороги - один километр, ширина - шесть метров.
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