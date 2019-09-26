В будущем рядом со станцией метро "Нариман Нариманов", ст. метро "Гянджлик" - около Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова в Баку откроются еще два транспортных обменных центра (ТОЦ).

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в дальнейшем рядом с бакинскими поселками тоже планируется создать небольшие ТОЦ: "Данный вопрос сейчас изучается. Эти хабы обеспечат удобный проезд пассажиров, живущих далеко от центра столицы".

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