https://news.day.az/society/1160017.html В Баку появятся еще два Транспортных обменных центра
В Баку появятся еще два Транспортных обменных центра
В будущем рядом со станцией метро "Нариман Нариманов", ст. метро "Гянджлик" - около Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова в Баку откроются еще два транспортных обменных центра (ТОЦ).
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в дальнейшем рядом с бакинскими поселками тоже планируется создать небольшие ТОЦ: "Данный вопрос сейчас изучается. Эти хабы обеспечат удобный проезд пассажиров, живущих далеко от центра столицы".
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