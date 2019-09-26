https://news.day.az/society/1160020.html БТА запускает мобильное приложение
БТА запускает мобильное приложение
Бакинское транспортное агентство (БТА) собирается запустить мобильное приложение (аппликацию).
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, мобильное приложение позволит пассажирам отслеживать движение автобусов: "В новом приложении одна секция предназначена непосредственно для Транспортного обменного центра "Кёроглу"".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре