https://news.day.az/society/1160057.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
26 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
26 сентября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: ФАО запустила новый проект, ВВП страны превысит 48 миллиардов долларов, Словакия рассматривает транзит азербайджанского газа в ЕС, Ожидается увеличение числа рейсов Баку-Шарм-эш-Шейх и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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