Институт пищевой безопасности Азербайджана объявил конкурс под названием "Безопасная пища", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

На конкурс принимаются сценарии для социального видеоролика, который будет снят на тему пищевой безопасности.

Целью проекта является повышение знаний граждан в области пищевой безопасности, привлечение их внимания к этой теме, привнесение в повестку дня вопроса важности пищевой безопасности и повышения роли граждан в решении проблем в этой сфере.

Новость обновляется

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!