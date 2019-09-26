https://news.day.az/society/1160068.html В Азербайджане объявлен конкурс на тему пищевой безопасности
В Азербайджане объявлен конкурс на тему пищевой безопасности
Институт пищевой безопасности Азербайджана объявил конкурс под названием "Безопасная пища", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
На конкурс принимаются сценарии для социального видеоролика, который будет снят на тему пищевой безопасности.
Целью проекта является повышение знаний граждан в области пищевой безопасности, привлечение их внимания к этой теме, привнесение в повестку дня вопроса важности пищевой безопасности и повышения роли граждан в решении проблем в этой сфере.
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