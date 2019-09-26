В Dreamland Baku c 27 по 30 сентября впервые в Азербайджане пройдет грандиозное мероприятие "Millionaire Estate Baku", организованное Holiday Group и Led.Az Events при поддержке The Luxury Network и AzPromo. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы проекта, который пройдет под девизом "Миллионеры со всего мира встретят вас в Баку"

В мероприятии примут участие популярные инфлюенсеры и блогеры, которые имеют миллионы подписчиков в социальных сетях, а также азербайджанские знаменитости. Среди них - обворожительная модница и телеведущая на телеканале Fashion TV Хофит Голан, турецкая модель, телеведущая, писательница и актриса, икона стиля Ивана Серт, продюсер и актер, один из символов люкс-жизни Том Кларен, известные ливанские модные блогеры, сестры-красавицы Надине, Фарах и Алисе Абдель Азиз. Звездные послы "Millionaire Estate Baku" - народный артист Азербайджана Фаик Агаев и участник "Евровидения 2019" Чингиз Мустафаев.

Главная цель проекта - вклад в развитие туристической сферы Азербайджана, развитие международных и бизнес связей, пропаганда бренда Made in Azerbaijan мировой общественности. В рамках "Millionaire Estate Baku" будут представлены различные проекты, проведены информационно-просветительские мероприятия и шоу-программы. Авторы проекта - Агиль Мамиев, Нармин Сафарова и Алиага Кюрчайлы

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!