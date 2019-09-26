https://news.day.az/society/1160124.html На Абшероне приостановили подачу электричества
На Абшероне приостановили подачу электричества
С сегодняшнего утра приостановлено электроснабжение Абшеронского района и в части г. Хырдалан, в частности, населенной территории, известной как "Гушчулуг массиви", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Факт подтвердил глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.
По его словам, на новую подстанцию "Хырдалан" мощностью 110 кВт переносятся электрические линии: "В целях безопасности подача электроэнергии на территорию приостановлена. В ближайшие часы подача электроэнергии будет восстановлена. Потребители заблаговременно извещены о запланированных работах".
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