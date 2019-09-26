Грязное и внешне совершенно непригодное для употребления мясо было обнаружено в ходе осмотра животноводческого хозяйства жителя Гянджи А. Самедова в жилом массиве Гюльчюлюк Кяпазского района.

Взятые с мяса образцы были переданы в лабораторию на экспертизу.

По факту ведется расследование.

Агентство совместно с надлежащими структурами органов полиции продолжает меры по обеспечению пищевой безопасности населения и пресечению продажи непригодных для использования пищевых продуктов.