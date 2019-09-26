https://news.day.az/society/1160147.html В Гяндже обнаружили сотни килограммов непригодной к потреблению говядины - ФОТО
В Гяндже обнаружили сотни килограммов непригодной к потреблению говядины - ФОТО
Сотрудники Главного управления по общественной безопасности МВД и Агентства пищевой безопасности провели очередной рейд в городе Гянджа, в ходе которого было выявлено 294 килограмма непригодной в пищу говядины, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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