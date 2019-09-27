https://news.day.az/society/1160243.html В центре Баку сгорел BMW - ФОТО
В центре Баку сгорел BMW - ФОТО
В Ясамальском районе сгорел автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Зия Буньядова.
Так, легковой автомобиль марки BMW, движущийся по улице А.Саламзаде, внезапно вспыхнул и загорелся.
Сразу же на место происшествия прибыли два пожарных расчета Службы пожарной охраны МЧС по Ясамальскому району. Сотрудники Ясамальского районного управления полиции и дорожной службы вынуждены были приостановить на время движение по проспекту Зия Буньядова.
Пожар был потушен. Движение восстановлено.
Ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре