В Ясамальском районе сгорел автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Зия Буньядова.

Так, легковой автомобиль марки BMW, движущийся по улице А.Саламзаде, внезапно вспыхнул и загорелся.

Сразу же на место происшествия прибыли два пожарных расчета Службы пожарной охраны МЧС по Ясамальскому району. Сотрудники Ясамальского районного управления полиции и дорожной службы вынуждены были приостановить на время движение по проспекту Зия Буньядова.

Пожар был потушен. Движение восстановлено.

Ведется расследование.

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