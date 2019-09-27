В Баку водитель грузовика с государственным номерным знаком 90-LU-613 грубо нарушил правила дорожного движения на нерегулируемом перекрестке и спровоцировал аварию.

Как передает Oxu.Az, эпизод был заснят видеорегистратором ехавшего сзади автомобиля, передает Day.Az.

Водитель грузовика уехал как ни в чем не бывало.

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