https://news.day.az/society/1160311.html В Баку водитель грузовика устроил аварию и сбежал - ВИДЕО
В Баку водитель грузовика устроил аварию и сбежал - ВИДЕО
В Баку водитель грузовика с государственным номерным знаком 90-LU-613 грубо нарушил правила дорожного движения на нерегулируемом перекрестке и спровоцировал аварию.
Как передает Oxu.Az, эпизод был заснят видеорегистратором ехавшего сзади автомобиля, передает Day.Az.
Водитель грузовика уехал как ни в чем не бывало.
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