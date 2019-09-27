13-ая Азербайджанская международная выставка "Образование", которая пройдет с 10 по 12 октября в Бакинском Экспо-центре, - крупнейшее мероприятие в сфере образования Азербайджана, является площадкой для профессионального общения и реализации образовательных проектов.

В работе выставки примут участие российские учебные заведения из Новосибирской области и представят свой потенциал на региональном стенде № E1224:

"Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" (НГУЭУ) - один из ведущих экономических ВУЗов, предлагает все уровни образования: среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), а также программы дополнительного образования. Основные направления подготовки - экономика, менеджмент, юриспруденция, туризм и др.

"Сибирский государственный университет водного транспорта" - в престижном университете Новосибирска обучают по специальностям, которые дают возможность сразу после окончания образовательного учреждения устроиться на высокооплачиваемую работу более чем в 170 странах мира.

"Новосибирский государственный аграрный университет" - крупный научно-образовательный центр двух областей Западной Сибири: Новосибирской и Томской. За годы работы университетом было подготовлено более 55 000 специалистов для предприятий АПК.

"Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств" - один из крупнейших творческих вузов России, который предоставляет широкий спектр образовательных услуг, обеспечивающих непрерывную многоуровневую подготовку уникальных, высококвалифицированных специалистов в области архитектуры, градостроительства, дизайна и искусства.

"Сибирский университет потребительской кооперации" (СибУПК) - единственное высшее учебное заведение потребительской кооперации в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Уникальность университета заключается в том, что на протяжении всей своей истории он готовит кадры для сферы торговли и услуг, для тех предприятий и организаций, результат деятельности которых - служение людям. С 2015 года университет стабильно входит в двадцатку самых востребованных российских ВУЗов сферы экономики, управления и юриспруденции среди работодателей.

Приглашаем Вас посетить стенд E1224 Новосибирской области на 13-й Азербайджанской международной выставке "Образование".

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