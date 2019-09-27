https://news.day.az/society/1160427.html Так азербайджанский кикбоксер победил армянина - ВИДЕО
Так азербайджанский кикбоксер победил армянина - ВИДЕО
Азербайджанский спортсмен Эльвин Мамедов (42 кг) победил армянского спортсмена на Кубке мира по кикбоксингу по версии WAKO в российской Анапе.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил наставник Э.Мамедова, неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Эдуард Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, Э.Мамедов одержал победу над армянином Давидом Алексаняном со счетом 2:1.
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