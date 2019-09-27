https://news.day.az/society/1160469.html В бакинских школах создали классы с профуклоном - ФОТО
В бакинских школах создали классы с профуклоном - ФОТО
В 2019/2020 учебном году в пяти общеобразовательных школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, созданы классы с профессиональным уклоном. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление.
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