В Сальяне пожилой мужчина упал в реку Кура.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел около моста, соединяющего Сальян с жилмассивом "Бабазенан".

61-летний Али Ализаде, проживающий на улице Тале Давудзаде, после прогулки решил вымыть руки и лицо и спустился к реке. Мужчина внезапно поскользнулся и упал в воду.

Тонущий А.Ализаде схватился за камыши и начал звать на помощь.

Проходивший в это время по мосту ученик 7-го класса средней школы №6 Раван Заидов попытался помочь пожилому мужчине. На помощь подоспел и живущий неподалеку лодочник Акиф Шахбазов.

А.Ализаде смогли вытащить из воды на берегу реки в Ширване. Мужчина не пострадал.

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