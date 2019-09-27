https://news.day.az/society/1160480.html Малейка Аббасзаде о сохранении советской системы обучения английскому языку
Малейка Аббасзаде о сохранении советской системы обучения английскому языку
Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала мнение преподавателя Колумбийского университета, профессора Амры Сабик эль-Райесс о том, что четверть учителей английского языка в Азербайджане не имеют высшего образования, а некоторые имеющие его обладают низкой компетенцией по преподаваемому предмету, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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