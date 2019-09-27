Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала мнение преподавателя Колумбийского университета, профессора Амры Сабик эль-Райесс о том, что четверть учителей английского языка в Азербайджане не имеют высшего образования, а некоторые имеющие его обладают низкой компетенцией по преподаваемому предмету, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!