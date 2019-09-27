В 8-е отделение полиции Сабаильского районного управления полиции (РУП) обратился житель поселка Баил Ф.Мусаев и сообщил, что в его доме при неизвестных обстоятельствах пропал сейф с деньгами, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники Следственно-розыскного отдела и 8-го отделения Сабаильского РУП приступили к оперативным мероприятиям.

По подозрению в краже были задержаны жители Баку - Кянан Наджафов, Джейхун Джабиев и Сабина Атакишиева.

В ходе расследования было установлено, что девушка является соседкой пострадавшего. Она похитила ключи от квартиры и вместе с другими грабителями совершила кражу. Первой в квартиру проникла С.Атакишиева, которая заперла в ванной комнате собаку, охранявшую жилье. Затем мужчины начали обыскивать комнаты в поисках ценных вещей.

Воры обнаружили сейф, перенесли его в квартиру С.Атакишиевой и взломали. Найденные деньги - 1 800 долларов - они поделили. Чтобы замести следы, Д.Джабиев увез вскрытый сейф в поселок Хекмели Абшеронского района и закопал. Отметим, что сейф полицейские нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства.

В ходе расследования также было установлено, что К.Наджафов имеет судимость за аналогичное преступление. Так, согласно приговору суда ему назначили условное наказание, и в данный момент мужчина отбывает срок под пробационным контролем. Несмотря на это, К.Наджафов снова совершил кражу.

По факту в Следственном отделе Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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