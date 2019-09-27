Сотрудники Агентства пищевой безопасности совместно с представителями МВД провели рейд в Хачмазе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Во время проверки фермы в селе Гарагашлы, принадлежащей жителю Хачмазского района Мовсуму Ниджесуру, было выявлено более 300 кг грязной, внешне совершенно непригодной для употребления конины, а также больные лошади, купленные для забоя.

Образцы мяса были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.

По факту проводится расследования.

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