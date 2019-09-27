https://news.day.az/society/1160522.html В Хачмазе обнаружили сотни килограммов непригодной конины - ФОТО
В Хачмазе обнаружили сотни килограммов непригодной конины - ФОТО
Сотрудники Агентства пищевой безопасности совместно с представителями МВД провели рейд в Хачмазе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.
Во время проверки фермы в селе Гарагашлы, принадлежащей жителю Хачмазского района Мовсуму Ниджесуру, было выявлено более 300 кг грязной, внешне совершенно непригодной для употребления конины, а также больные лошади, купленные для забоя.
Образцы мяса были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности.
По факту проводится расследования.
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