Агентство пищевой безопасности провело лабораторную проверку образцов меда, которые будут вынесены на продажу на 20-й республиканской ярмарке-выставке пчеловодческой продукции в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Из 3241 взятых образцов 562, то есть, 17,34%, не соответствовали показателям качества и пищевой безопасности.

Продукция, показатели которой не соответствуют качеству и стандартам пищевой безопасности, не будет допущена к продаже и до окончания ярмарки будет храниться на карантине, на складе ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" по адресу: Ходжагасанская дорога, 57 (рынок "Мейвели").

Напомним, что ярмарка организована ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана. Ярмарка-выставка пчеловодческой продукции пройдет с 28 сентября по 18 октября по адресу: проспект Фатали хана Хойского, 10 в Наримановском районе (территория Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова).

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