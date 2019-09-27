Завтра в Азербайджане начинается очередной тур по приему учителей на работу на основе срочного контракта в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства образования.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, кандидаты смогут принять участие в этом туре посредством портала miq.edu.az до полуночи 29 сентября, передает Day.Az.

Новость обновляется

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!