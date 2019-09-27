https://news.day.az/society/1160563.html В Азербайджане пройдет очередной тур по приему на работу учителей
В Азербайджане пройдет очередной тур по приему на работу учителей
Завтра в Азербайджане начинается очередной тур по приему учителей на работу на основе срочного контракта в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства образования.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, кандидаты смогут принять участие в этом туре посредством портала miq.edu.az до полуночи 29 сентября, передает Day.Az.
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