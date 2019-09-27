Правительство Азербайджана уже долгие годы успешно сотрудничает с Фондом народонаселения ООН и успешно выполняет поставленные задачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов в ходе выступления на официальном приеме, посвященном 25-летию деятельности в Азербайджане Фонда ООН в области народонаселения.

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