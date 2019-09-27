https://news.day.az/society/1160596.html В Баку изменена схема движения этих автобусов - СПИСОК
В Баку изменена схема движения этих автобусов - СПИСОК
В Баку будут временно изменены маршруты шести автобусов в направлении круга 3-го микрорайона.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, из-за ограничения движения на улице Асифа Магеррамова, пересечении с улицей Джейхуна Салимова до пересечения с улицей 20 января, в связи с ремонтными работами схемы движения маршрутных автобусов 61,67,83,85,92 и 135 будут изменены, передает Day.Az.
Движение автобусов будет организовано по альтернативным улицам.
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