В Баку будут временно изменены маршруты шести автобусов в направлении круга 3-го микрорайона.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, из-за ограничения движения на улице Асифа Магеррамова, пересечении с улицей Джейхуна Салимова до пересечения с улицей 20 января, в связи с ремонтными работами схемы движения маршрутных автобусов 61,67,83,85,92 и 135 будут изменены, передает Day.Az.

Движение автобусов будет организовано по альтернативным улицам.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!