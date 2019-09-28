В Губинском районе произошло землетрясение.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано 27 сентября в 23:17 в 10 километрах к северо-востоку от станции Хыналыг, передает Day.Az.

Очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров. Подземные толчки не ощущались.

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