В Наримановском районе Баку столкнулись два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на улице Тебриз. Так, водитель легкового автомобиля марки Mercedes нарушил правила дорожного движения и совершил поворот направо. В это время в него врезался автомобиль марки Nissan, который двигался в обратном направлении.

В результате инцидента никто не пострадал, но оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Сообщается, что за рулем Nissan был известный продюсер Фаиг Агаев.

По факту ведется расследование.

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