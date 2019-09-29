https://news.day.az/society/1160924.html Иностранец сбил пешехода в Баку
Иностранец сбил пешехода в Баку
Один человек пострадал в результате ДТП в Хатаинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на пересечении улицы Юсифа Везирова и проспекта Бабека.
По сообщению, автомобиль марки Toyota, управляемый гражданином Турции (личность пока не известна), сбил Расулова Акрама Муталлим оглу, 1986 г.р., переходившего дорогу в неустановленном месте.
Водитель срочно доставил пострадавшего в одну из частных клиник.
По словам врачей, состояние пациента критическое.
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