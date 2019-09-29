В Товузском районе Азербайджана произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован в городе Говлар.

Водитель, личность которого пока не установлена, не справившись с управлением своего автомобиля марки Great Wall, выехал на обочину и провалился в вырытую там яму.

Пострадавший в результате ДТП водитель был доставлен в Товузскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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