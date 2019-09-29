В Каспийском море в 14:29 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.

Очаг подземных толчков залегал на глубине девяти километров.

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