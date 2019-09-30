В Сабунчинском районе Баку будет отремонтирован роддом № 2 при Главном управлении здравоохранения города Баку министерства здравоохранения, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Открытый тендер уже объявлен. Предложения по тендеру до 25 октября должны быть представлены в тендерную комиссию. Пакет предложений будет вскрыт 28 октября.

Напомним, что вышеназванный родильный дом был построен и введен в эксплуатацию благодаря личной инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 1987 году.

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