https://news.day.az/society/1161114.html В Баку отремонтируют роддом
В Баку отремонтируют роддом
В Сабунчинском районе Баку будет отремонтирован роддом № 2 при Главном управлении здравоохранения города Баку министерства здравоохранения, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Открытый тендер уже объявлен. Предложения по тендеру до 25 октября должны быть представлены в тендерную комиссию. Пакет предложений будет вскрыт 28 октября.
Напомним, что вышеназванный родильный дом был построен и введен в эксплуатацию благодаря личной инициативе великого лидера Гейдара Алиева в 1987 году.
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