Азербайджанская ведущая Айнур Талыбова проживает в США и в своем YouTube-проекте "Amerika Gündəliyi" знакомит аудиторию с нашими соотечественниками, проживающими в Америке.

Как сообщает Day.Az, героем очередного выпуска передачи стал единственный шериф-азербайджанец в Лос-Анджелесе Фахри Мирзагулиев.

В беседе с Талыбовой он рассказал, что переехал в США в 19 лет. Фахри начал учиться в языковой школе, потом стал работать. Получив гражданство спустя 10 лет, он стал учиться на юриста.

"Я мечтал работать в отделе расследований прокуратуры, но для этого мне нужно было или окончить адвокатуру, или же стать полицейским. Но мне было уже 30 лет. Адвокатская школа была очень дорогая, к тому же там нужно было обучаться три с половиной года. Я решил стать юристом, но это было скучно. Я пошел в полицию, а затем уже стал шерифом", - сказал Мирзагулиев.

По словам шерифа, Лос-Анджелес является столицей гангстерского мира, потому что именно там большое количество "черных" группировок.

"У нас нет не травмированных полицейских. Я ношу оружие всегда, потому что каждый день вижу гангстеров. И никогда не знаешь, кого встретишь на улице, и что он о тебе думает. Поэтому мы выходим на пенсию рано - в 55", - рассказал он.

Н. Гасымова

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