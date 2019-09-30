В Баку пьяный водитель сбил насмерть пешехода
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла недалеко от Украинского круга в Хатаинском районе.
Джамиль Атабалаев (1990 г.р.), управляя автомобилем марки "Mercedes" без водительских прав, в нетрезвом состоянии сбил пешехода Тунзалю Гахраманову (2003 г.р.). От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.
В Хатаинском районном управлении полиции в отношении Дж.Атабалаева возбуждено уголовное дело по статье УК 263-1.3 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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