В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла недалеко от Украинского круга в Хатаинском районе.

Джамиль Атабалаев (1990 г.р.), управляя автомобилем марки "Mercedes" без водительских прав, в нетрезвом состоянии сбил пешехода Тунзалю Гахраманову (2003 г.р.). От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

В Хатаинском районном управлении полиции в отношении Дж.Атабалаева возбуждено уголовное дело по статье УК 263-1.3 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права на управление транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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