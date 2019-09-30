https://news.day.az/society/1161220.html В Азербайджане еще сотни студентов будут обучаться бесплатно
В Азербайджане еще сотни студентов будут обучаться бесплатно
По результатам конкурса, проведенного в Азербайджане по уровню бакалавриата вузов на 2019-2020 учебный год, свободными остались некоторые места госзаказа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
В соответствии с набранными баллами среди студентов, принятых на платной основе по различным специальностям, был проведен дополнительный конкурс на места госзаказа.
По результатам дополнительного конкурса 1298 студентов получили право на бесплатное обучение, их список отправлен в вузы.
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