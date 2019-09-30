По результатам конкурса, проведенного в Азербайджане по уровню бакалавриата вузов на 2019-2020 учебный год, свободными остались некоторые места госзаказа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

В соответствии с набранными баллами среди студентов, принятых на платной основе по различным специальностям, был проведен дополнительный конкурс на места госзаказа.

По результатам дополнительного конкурса 1298 студентов получили право на бесплатное обучение, их список отправлен в вузы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!