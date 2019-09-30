В Азербайджане завершилась регистрация на очередной тур в рамках конкурса по приему на работу по срочному договору учителей общеобразовательных школ, входящих в систему минобразования, на 2019-2020 учебный год. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

В процессе приняли участие 4 113 человек, из которых 4 023 выбрали вакансии, подтвердив электронное заявление.

В процессе по приему на работу учителей по срочному договору участвовали лица, не занявшие вакантные места с результатами приемного экзамена по приему на работу в 2018 или за предыдущий период 2019 года.

Кандидатам была предоставлена возможность выбрать 4 вакантных места.

Информация о результатах электронного размещения будет отправлена на личные страницы кандидатов в течение дня.

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