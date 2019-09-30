Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на октябрь.

Среднемесячная температура в октябре будет близка к климатической норме, количество осадков также будет близко к норме, местами несколько превысит ее. В первой декаде ожидается сравнительно стабильная погода, в основном без осадков, будет преобладать южный ветер. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend cо ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура составит 15-17 градусов тепла (ночью 14-19, днем 20-25, в отдельные дни до 27 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество осадков также будет близко к климатической норме, местами превышать ее (норма 26-40 миллиметров).

В Нахчыванской АР среднемесячная температура составит 13-16 градусов тепла (ночью 8-13, днем 20-25 градуса тепла, в отдельные дни 28-30 градусов тепла), что в рамках климатической нормы.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 19-32 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачын-Кельбаджар-Дашкесан-Гедабейском районах среднемесячная температура составит 8-12 градусов тепла (ночью 5-10, днем - 13-18, в некоторые дни 5-8 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме, местами превышать ее (49 - 56 миллиметров).

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Физули-Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 13-15 градусов тепла (ночью 11-16 градусов тепла, днем - 18-23, в отдельные дни - 25-27 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме, в некоторых местах чуть превысит ее (31-61 миллиметров).

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Агсу-Шамахы-Хызы-Сиязань-Шабран-Губа-Гусар-Хачмазском районах среднемесячная температура воздуха составит 10-14 градусов тепла (ночью 7-12 градусов тепла, днем - 18-23, в некоторые дни - 9-14 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме или местами несколько превысит ее (норма 33-126 мм).

В Центральном Аране: Мингячевир-Евлах-Гёкчай-Агдаш-Кюрдамир-Имишли-Агджабеди-Бейлаган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха составит 14-17 градусов тепла (ночью 13-18, днем 19-24, в некоторые дни 28-30 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме или местами несколько ниже (норма 31-46 миллиметров).

В Масаллы-Ярдымлы-Лерик-Лянкяран-Астаринском районах среднемесячная температура воздуха составит 11-15 градусов тепла (ночью 13-18 градусов тепла, днем - 18-23, в некоторые дни 25-27 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 96-274 миллиметров).

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