В Азербайджане меняются правила использования Государственного флага
Меняются правила использования Государственного флага Азербайджана.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим, в законы "О Государственном флаге Азербайджана" и "О правилах использования Государственного флага Азербайджана" вносятся изменения корректирующего характера.
Первая (утверждение изображения Государственного флага Азербайджана) и вторая (утверждение Положения о Государственном флаге Азербайджана) части закона "О Государственном флаге Азербайджана", которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), были упразднены.
Вносится поправка в девятую статью (требования к использованию Государственного флага Азербайджана) закона "О правилах использования Государственного флага Азербайджана".
Согласно поправке, Государственный флаг Азербайджана и его изображение, независимо от их размеров, должны соответствовать требованиям, установленным Конституцией Азербайджана и законом Конституции "Об утверждении изображения Государственного флага Азербайджана".
Вторая часть статьи (при промышленном изготовлении Государственного флага Азербайджана, цветной печати его изображения, должно быть обеспечено соответствие его голубого цвета с цветом Pantone 306C цветного каталога Pantone, красного цвета с цветом Pantone Red 032C, зеленого цвета с цветом Pantone 362C) была исключена.
Поправки утверждены после обсуждений во втором чтении.
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