Сегодня в Баку началось первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания депутат Муса Гулиев предложил запретить рекламу энергетических напитков.

"Вред, который энергетические напитки наносят здоровью детей, подростков, молодежи - медицинский факт. Весь мир бьет тревогу по этому поводу. К сожалению, на всех частных телеканалах Азербайджана идет реклама этих напитков. Поэтому необходимо внести изменение в закон "О рекламе"", - сказал депутат.

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