https://news.day.az/society/1161310.html В Азербайджане могут запретить рекламу энергетических напитков
В Азербайджане могут запретить рекламу энергетических напитков
Сегодня в Баку началось первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания депутат Муса Гулиев предложил запретить рекламу энергетических напитков.
"Вред, который энергетические напитки наносят здоровью детей, подростков, молодежи - медицинский факт. Весь мир бьет тревогу по этому поводу. К сожалению, на всех частных телеканалах Азербайджана идет реклама этих напитков. Поэтому необходимо внести изменение в закон "О рекламе"", - сказал депутат.
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