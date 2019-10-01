Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

Недавно Вахид поделился на своей странице видео, снятым на малоизвестном водопаде на реке Гайнар в Шеки. Водопад высотой в 90 метров состоит из двух частей. Когда-то у его подножия была деревня, но из-за отсутствия нормальных условий для проживания жители деревни давно переселились в близлежащие селения.

Водопад, к которому не проедешь на обычном авто, завораживает своей красотой. Добраться до водопада пешим ходом можно за несколько часов, а на офф-роуд автомобиле приблизительно за 40 минут.

Отметим, что данное видео набрало большое количество восторженных комментариев пользователей соцсети.

Представляем невероятный вид на водопад, снятый Вахидом Гасановым:

Н. Гасымова

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