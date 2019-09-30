https://news.day.az/society/1161416.html Названа причина закрытия главного пирса Бакинского бульвара
Названа причина закрытия главного пирса Бакинского бульвара
Вход на главный пирс Бакинского бульвара, находящегося рядом с Башней с часами (бывшая "Парашютная вышка"), несколько дней как закрыт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вход на территорию пирса огорожен металлическими барьерами.
Глава пресс-службы Управления Приморского национального бульвара Гюнай Эльмаргызы сообщила Trend, что на территории идут ремонтно-строительные работы. "В данное время там идут ремонтно-строительные работы, поэтому вход на пирс временно закрыт. В ближайшие дни территория вновь будет открыта", - сказала она.
Эльмаргызы также добавила, что по завершении ремонта будет предоставлена подробная информация о проделанных работах.
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