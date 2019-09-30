В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдра Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей - потомок Насими - Башар Насими, который приехал из Сирии вместе с родными. Как известно, Насими во время пропаганды своих идей хуруфизма в Сирии был арестован в городе Алеппо. Из-за обвинений, выдвинутых духовенством, Насими был приговорен к смертной казни и принял мученическую смерть. Поэт был похоронен в квартале Аль-Ферафийе Халебе (Алеппо), на общем кладбище. Потомки Насими были похоронены там же. Башир Насими является одним из тех, кто заботится о чистоте и порядке на могиле Насими и его потомков.

Вместе с гостями и участниками фестиваля он принимает участие в различных мероприятиях в Баку и Шамахы, родине Насими. Башар Насими выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за приглашение в Азербайджан, на родину своего прадеда, и организацию Фестиваля Насими. "Мы очень хотим, чтобы прах Имадеддина Насими был погребен на своей Родине. Мы надеемся, что достигнем этой мечты", - сказал Башир Насими.

Как оказалось, 55-летний Башар Насими с 1982 по 1989 год учился в Азербайджанском медицинском институте, затем в аспирантуре и ординатуре по 1993 год. Ныне работает врачом в Халебе.

"В прошлом году в Баку был мой брат Мухаммед с родными, и когда вернулся, собрал всех, и рассказал очень много интересного и доброго о пребывании в Азербайджане, уважении и большой любви к творчеству Насими, к нашей семье. К сожалению, он скончался, поэтому я приехал вместе со своими родственниками. Находясь на родине моего предка Насими, испытываю неимоверные чувства. Мы гордимся нашим прадедом Насими! Его жизнь и творчество является ярким примером борьбы и созидания во благо человечества", - сказал Trend Башар Насими.

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!