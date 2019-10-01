На участке (11-120 км) автотрассы Баку-Алят-Газах-госграница Грузии в обоих направлениях с 1 по 5 октября будут ремонтироваться отбойники. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям быть более внимательными на этом участке магистрали, соблюдать требования временных дорожных знаков, говорится в сообщении.

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